"Ювентус" може продати Роналду через фінансові втрати від коронавірусу

"Ювентус" може продати нападника Кріштіану Роналду через фінансових втрат клубу в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Il Messaggero.

За інформацією італійського видання, туринський клуб навряд чи зможе виплачувати португальському форварду зарплату в колишньому обсязі (31 млн євро в рік) після відновлення чемпіонату Італії. Тому "Юве" готовий розглянути пропозиції від 70 млн євро.

Чинний контракт 35-річного футболіста з "Ювентусом" розрахований до 30 червня 2022 роки з можливістю продовження на ще один сезон.

Кріштіану перейшов в туринський клуб з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Тоді його трансфер обійшовся "старої синьйори" в 117 млн ​​євро. У нинішньому сезоні він провів за клуб 31 матч у всіх турнірах і забив 25 голів.

На цей час всі футбольні турніри в Італії припинені через пандемію коронавірусу. "Юве" пішов на вимушену паузу лідером.

Раніше повідомлялось, що Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів. У послугах португальця зацікавлені "Парі Сен-Жермен" і "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з "Ювентусом" до літа 2021 року.