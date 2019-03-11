"Ювентус" запропонував контракт Зідану до 2022 року

Француз відмовився від повернення в "Реал"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался вернуться в мадридский клуб. Как утверждает El Pais, что президент команды Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с французом, однако ответ был отрицательным.

При этом издание отмечает, что "Ювентус" официально предложил 46-летнему Зидану сменить Максимилиано Аллегри на посту наставника итальянского клуба до 2022 года.

Аллегри, который работает с туринской командой с 2014 года, может покинуть клуб по окончании сезона.

"Ювентус", набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. 12 марта туринцы на домашнем стадионе проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

46-летний Зинедин Зидан ранее тренировал "Реал". Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. За "Ювентус" он выступал в качестве игрока (1996-2001) и дважды стал чемпионом Италии.