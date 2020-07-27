"Ювентус" оновив рекорд за кількістю перемог в топ-5 ліг Європи

Туринський "Ювентус" оновив власний рекорд за тривалістю чемпіонських серій серед п'яти провідних європейських чемпіонатів. Клуб завоював титул вдев'яте поспіль, обігравши за два тури до кінця сезону "Сампдорію" (2:0).

Про це повідомляється на сайті команди.

"Бьянконері" ще минулого сезону побили рекорд "Ліона", який ставав чемпіоном Франції сім разів поспіль з 2002 по 2008 рік.

Всього у туринців 38 скудетто. Клуб лідирує за кількістю завойованих перемог в національній першості. На другому місці йдуть "Інтер" і "Мілан", які по 18 разів вигравали чемпіонат Італії.

Також "Юве" посідає перше місце за кількістю чемпіонських серед топ-5 ліг Європи. У "Реала" 34 перемоги, у "Баварії" - 30, у "Барселони" - 26, у "Манчестер Юнайтед" - 20.

Головний тренер туринської команди Мауріціо Саррі вперше у своїй кар'єрі виграв національний турнір. Він став найстаршим тренером, який перемагав в чемпіонаті Італії. Спеціаліст очолив команду в червні минулого року.

Нагадаємо, "Реал" за тур до закінчення чемпіонату Іспанії гарантував собі золоті медалі за підсумками сезону-2019/20, коли на своєму полі переграли "Вільярреал" (2:1).

Цей трофей став 92 в колекції "королівського клубу". За даним показником підопічні Зінедіна Зідана випередили каталонську "Барселону", в активі якої на одну нагороду менше.