ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ювентус" хоче продати Дібалу в ПСЖ

Новини » Спорт    09.08.2019 - 10:01
"Ювентус" хоче продати Дібалу в ПСЖ
Фото: Пауло Дібала (twitter.com/juventusfcen)

Напередодні він був близький до переходу в лондонський "Тоттенхем"

Нападник "Ювентуса" Пауло Дібала ще може покинути команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, туринський клуб має намір продати аргентинця в ПСЖ. Парижани готові купити 25-річного гравця, але тільки в разі переходу Неймара.

Раніше "Ювентус" вів переговори з "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом" щодо трансферу Дібали, але напередодні 8 серпня, трансферне вікно в Англії закрилося.

"Манкуніанці" хотіли обміняти аргентинського футболіста на бельгійського нападника Ромелу Лукаку. Але в підсумку відмовилися від придбання через небажання гравця залишати туринський клуб.

Минулого сезону Дібала провів за "Ювентус" 42 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року.

"Манчестер Юнайтед" придбав найдорожчого захисника в історії футболу ПСЖ знизив ціну на Неймара
Новини України ЮвентуспродажаПСЖтрансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся