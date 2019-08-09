"Ювентус" хоче продати Дібалу в ПСЖ

Фото: Пауло Дібала (twitter.com/juventusfcen)

Напередодні він був близький до переходу в лондонський "Тоттенхем"

Нападник "Ювентуса" Пауло Дібала ще може покинути команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, туринський клуб має намір продати аргентинця в ПСЖ. Парижани готові купити 25-річного гравця, але тільки в разі переходу Неймара.

Раніше "Ювентус" вів переговори з "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом" щодо трансферу Дібали, але напередодні 8 серпня, трансферне вікно в Англії закрилося.

"Манкуніанці" хотіли обміняти аргентинського футболіста на бельгійського нападника Ромелу Лукаку. Але в підсумку відмовилися від придбання через небажання гравця залишати туринський клуб.

Минулого сезону Дібала провів за "Ювентус" 42 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року.