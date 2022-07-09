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"Ювентус" безкоштовно підписав двох зірок

Фото: Поль Погба повернувся в Турин (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорців

Керівництво туринського "Ювентуса" продовжило традицію підписання в літнє трансферне вікно зіркових вільних агентів. До "б'янконері" приєдналися хавбек Поль Погба та вінгер Анхель Ді Марія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ді Марія переїхав до Турина після семи сезонів у складі ПСЖ. Аргентинець уклав із італійським грандом 1-річний контракт. За "Юве" він виступатиме під 22-м номером.

Прийдешній сезон стане для Ді Марії першим у Серії А. Раніше він також виступав на батьківщині ("Росаріо Сентраль"), у Португалії ("Бенфіка"), Іспанії (мадридський "Реал") та Англії ("Манчестер Юнайтед"). Найцінніші трофеї в кар'єрі вінгера – Ліга чемпіонів 2013/14 із "Реалом" і Копа Амеріка-2021 зі збірною Аргентини.

Натомість Погба повертається в клуб, у якому по-справжньому розкрився. Французький півзахисник після дебюту в МЮ у сезоні 2011/12 безкоштовно переїхав у Турин. За "Юве" він зіграв чотири сезони, здобув 4 Скудетто, по 2 Кубки та Суперкубки Італії та повернувся на "Олд Траффорд".

Однак, другий період у складі манкуніанців теж не став зоряним часом Погба. Він конфліктував із тренерами та проводив чимало часу в лазареті. А "Манчестер Юнайтед" за 6 сезонів із французом у складі здобув лише Кубок ліги та переміг у Лізі Європи 2016/17.

Погба вже пройшов медогляд на Апеннінах. Найімовірніше, він підпише угоду з "Ювентусом" на 4 роки та забере 10-й номер, що став вільним після відходу Пауло Дибали.

Нагадаємо, що влітку "Манчестер Юнайтед" підписав оборонця Маласію з "Фейєнорда" та намагається оформити трансфер Де Йонга.

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