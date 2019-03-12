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Ювентус - Атлетіко: де дивитися матч

Новини » Спорт    12.03.2019 - 15:04
Ювентус - Атлетіко: де дивитися матч
Фото: "Ювентус" - "Атлетіко" (twitter.com/atleti)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" бере "Атлетіко". На думку букмекерів, туринський клуб є беззастережним фаворитом цього поєдинку.

12 березня 22:00
Турин, стадіон "Альянц Арена"

 

Другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Атлетіко" відбудеться на стадіоні "Альянц" в Турині. 

У прямому ефірі на території України подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.

Перший матч в Мадриді завершився впевненою перемогою "Атлетіко" з рахунком 2:0.

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