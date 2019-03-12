Ювентус - Атлетіко: прогноз букмекерів

Фото: "Ювентус" - "Атлетіко" (twitter.com/atleti)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

Туринський "Ювентус" прийме мадридський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

12 березня 22:00

Турин, стадіон "Альянц Арена"

Фаворитом даного поєдинку букмекери називають "стару синьйору". Так, експерти контори Bet365 дають на перемогу "Ювентуса" коефіцієнт 1,70, успіх "матрацників" прогнозується цифрою 5,75, нічия оцінюється показником 3,80.

Аналітики William Hill оцінюють перемогу туринського клубу коефіцієнтом 1,67, перемога іспанців - 5,50, нічия можлива при коефіцієнті 3,70.

Bwin дає такі коефіцієнти на гру: перемога італійців - 1,75, перемога "Атлетіко" - 5,25, нічия - 3,70.

Перший матч в Мадриді завершився впевненою перемогою "Атлетіко" з рахунком 2:0.