Ювелирная работа с неба: украинские FPV-дроны уничтожили позиции РФ и склад горючего (видео)
Украинские пограничники уничтожили склад горючего, позиции врага и пункт запуска дронов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано на странице ОТГ "Харьков".
"Каждый вылет - это ювелирная работа операторов, направленная на ослабление боевого потенциала противника", - подписано видео.
С помощью FPV-дронов было филигранно уничтожено:
- склад горюче-смазочных материалов врага;
- три антенны связи;
- три боевые позиции российских оккупантов;
- пункт запуска вражеских беспилотников.
Ранее мы писали о том, что пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.
Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.
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