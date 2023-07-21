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Юсов о мятеже Пригожина: конфликт "заболтали", однако проблемы остались

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Пятница 21 июля 2023 15:54
Юсов о мятеже Пригожина: конфликт "заболтали", однако проблемы остались Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мятеж основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "заболтали", а не победили. Озвученные наемниками проблемы остались.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Конфликт по линии Пригожин - Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны России, - ред.) не исчез. Как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались в ходе "марша справедливости". Мятеж не победили. Его, извините, "заболтали" или "зарешали". И сделал это даже не Путин, а за него. То есть Лукашенко и другие лица фамилии которых не назывались", - заявил Юсов.

По словам представителя разведки, озвученные "вагнеровцами" проблемы остаются. В частности после попытки мятежа все больше кадровых военных озвучивают похожие вещи. Часть из-за этого уже поплатилась и была отстранена, другие же находятся в подвешенном состоянии.

"Но тем не менее процессы идут. И это процессы о которых говорит не только Украина, не только украинское разведсообщество на уровне инсайдов. Об этом говорят прямым текстом представители западных спецслужб, западные аналитики. И это уже публичная составляющая рашистской политики. Путинский режим действительно дает трещины и они расползаются дальше", - добавил представитель ГУР.

Мятеж Пригожина

В июне лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Министерства обороны России в ударе по тыловым позициям наемников, после чего объявил о "марше справедливости". "Вагнеровцы" зашли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя до 200 километров до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Александром Лукашенко. Было решено отправить Пригожин и часть его наемников в Беларусь.

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