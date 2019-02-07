Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Юрій Тимошенко йде на вибори як самовисуванець

Дата рождения: 3 апреля 1961 года (57 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: народный депутат

Семья: женат, четверо детей

Тимошенко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Тимошенко на выборах 2019. Новости

6 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Юрия Тимошенко кондидатом в президенты.

Биография

Юрий Владимирович Тимошенко родился 3 апреля 1961 года в с. Дивное (Российская Федерация), окончил ивано-франковское кооперативное профессионально-техническое училище по специальности "продавец-консультант".

Тимошенко работал экспедитором, проводил ремонтные работы, был рабочим цеха подсобных промыслов, художником-высотником, работал на общественных началах водителем-экспедитором.

С мая 2014 года - гвардеец Первого батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной гвардии.

Фото: Юрий Тимошенко (Facebook нардепа)

Политическая деятельность

27 ноября 2014 года Тимошенко стал народным депутом Верховной рады Украины VIII созыва, входил в состав "Народного фронта". 17 января 2018 года "Народный фронт" исключил Тимошенко из состава фракции в связи с тем, что он решил баллотироваться в президенты.

Фото: Юрий Тимошенко (Facebook нардепа)

Семья

Юрий Тимошенко женат. У него четверо детей (два сына Валерий и Нестор и две дочери Марьяна и Любава).