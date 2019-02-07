Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Юрій Тимошенко йде на вибори як самовисуванець
Дата рождения: 3 апреля 1961 года (57 лет)
Партия: самовыдвиженец
Должность: народный депутат
Семья: женат, четверо детей
Тимошенко на выборах 2019. Новости
Юрий Владимирович Тимошенко родился 3 апреля 1961 года в с. Дивное (Российская Федерация), окончил ивано-франковское кооперативное профессионально-техническое училище по специальности "продавец-консультант".
Тимошенко работал экспедитором, проводил ремонтные работы, был рабочим цеха подсобных промыслов, художником-высотником, работал на общественных началах водителем-экспедитором.
С мая 2014 года - гвардеец Первого батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной гвардии.
Фото: Юрий Тимошенко (Facebook нардепа)
27 ноября 2014 года Тимошенко стал народным депутом Верховной рады Украины VIII созыва, входил в состав "Народного фронта". 17 января 2018 года "Народный фронт" исключил Тимошенко из состава фракции в связи с тем, что он решил баллотироваться в президенты.
Фото: Юрий Тимошенко (Facebook нардепа)
Юрий Тимошенко женат. У него четверо детей (два сына Валерий и Нестор и две дочери Марьяна и Любава).