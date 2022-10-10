Юрий Игнат: Россияне ждали холодной погоды, но из-за Крымского моста обстреляли сейчас

Какими ракетами Россия обстреляла Киев и другие украинские города 10 октября, почему не все из них удалось сбить нашей ПВО и что было мишенями врага – РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия 10 октября совершила массированную атаку на Украину, выпустив в течение пяти часов более 80 ракет и более 20 ударных дронов. Похоже, именно так Москва решила отомстить за повреждение Крымского моста. Ведь, по версии, Путина инцидент устроили украинские спецслужбы.

Чтобы максимально преодолеть нашу систему ПВО, враг наносил удары по разным направлениям и разными типаим ракет. Основными целями поражения стали объекты гражданской инфраструктуры.

О том, чем и откуда россияне обстреливали Украину 10 октября, в блиц-интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Одно из мест попадания ракет в Киеве 10 октября (Фото: GettyImages)

– С каких направлений сегодня были удары по Украине? И чем били оккупанты?

– Сегодня в шесть утра кремлевский диктатор дал команду атаковать Украину по разным направлениям ракетами разных типов – наземного, морского и воздушного базирования. Вероятно, это могло произойти и позже, и раньше. Но, похоже, эти одновременные ракетные обстрелы – это ответ за Крымский мост.

Насчет наземного типа ракет – это, прежде всего, "Искандер-К", "Искандер-М", а воздушного – это Х-101, Х-555, которые запускают с бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. К этим пускам было задействовано 11 самолетов. Преимущественно они делают это из района Каспия и, вероятно, других мест, с территории России.

Ракета Х-101, к примеру, стоит до 13 млн долларов. Эти ракеты могут лететь на расстояние 5500 км, то есть они могут запускаться с территории России.

Еще один тип – это ракета "Калибр" морского базирования. Их стоимость – 6 млн долларов. Ее запускают с кораблей и лодок, сосредоточенных в акватории Черного моря.

Кроме того, сегодня были обстрелы ракетами ЗРК С-300. Мы знаем, что ими бьют по земле в прифронтовых городах, в частности, в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Были и запуски ракет Торнадо-С – это уже реактивные системы залпового огня.

Запуск ракеты "Калибр" (Скрин-шот с YouTube)

Также враг применил примерно 20 дронов-камикадзе, 13 из которых уничтожены. Сначала был лучший показатель поражения – сбили 9 из 12, но потом он несколько ухудшился и к середине дня имеем 13 из 20. Из них – 9 на севере и 4 на востоке. Впрочем, это более-менее хороший показатель.

Надо же учитывать, что все эти враждебные цели запускаются одновременно, интенсивный обстрел происходит по разным видам вооружения. В то же время, на юге нашей зенитной ракетной бригаде сегодня удалось еще приземлить вражеский штурмовик Су-25.

– А сколько всего было запущено ракет и сколько удалось сбить?

– В целом враг запустил 83 ракеты, это без учета С-300. Речь идет именно о "Калибрах", Х-101 и "Искандерах". "Искандер-М" мы сбивать не можем, поскольку это баллистические ракеты. В то время как "Искандер-К" летит по траектории как крылатая.

Из этого количества 43 ракеты – фактически чуть больше половины – были уничтожены нашей ПВО. Это подразделения зенитных ракетных войск, это ПВО Сухопутных войск, также были задействованы мобильные огневые группы, попадание из ПЗРК, из истребительной авиации.

Несколько ракет уничтожены именно нашими военными летчиками, что очень сложно сделать на тех самолетах, которые у нас есть. Будь современные самолеты, то было бы больше сбитых ракет. К сожалению, те радары, которые есть сегодня на наших истребителях, не могут захватить ракету и сбить. Но благодаря мастерству наших пилотов это иногда удается. И все это – спасенные жизни, объекты критической инфраструктуры.

Командующий Воздушными силами высоко отметил эту работу, как и Главнокомандующий, который также дал высокую оценку подразделениям ПВО.

Учитывая те средства ПВО, которые у нас есть сегодня, на то количество огневых средств, которые мы имеем на такое большое государство, это очень высокий показатель. Российские ракеты, выпускаемые агрессором, спроектированы так, чтобы быть малозаметными и преодолевать систему ПВО. Потому уничтожить все 100% вряд ли удастся даже современными средствами, которые могут быть у нас на вооружении.

– Какова цель этой одновременной массированной атаки?

– Следует понимать, что это очень дорогие ракеты, которыми враг сегодня бил. Их приблизительную стоимость я вам назвал. Это дальнобойные ракеты, высокоточное оружие. Летит точно, летит далеко, стоит очень дорого. Россияне не бьют ими по войскам, потому что очень дорого. Да и банально не хватит ракет, у них уже есть определенная нехватка.

Последствия атаки российских террористов по центру Киева 10 октября (Фото: GettyImages)

Россиянам не удалось сломать украинскую армию, поэтому такими обстрелами они хотят запугать народ, посеять панику. Панические настроения в обществе – это то, что сегодня нужно оккупантам. Поэтому они будут пытаться бить по энергетике страны. От электричества зависят остальные услуги – и вода, и тепло и т.д.

Это их цель, которую они могли бы заготовить немного позже, дождавшись более холодной погоды, чтобы больнее ударить. Но решили сейчас, очевидно, из-за Крымского моста. И это, возможно, не в последний раз, когда они так делают.

– Есть ли у вас данные, что подобная атака может быть и в последующие дни? Или все же будут ждать холода?

– Очевидно, что ракеты готовились для атаки в осенне-зимний период, когда более холодная погода. И с их стороны было бы логично ударить, когда будет 0 градусов, чтобы создать украинцам проблемы с отоплением и чтобы народ больше страдал. Это все только террор против мирного населения.

– Ключевые цели сегодняшних обстрелов – это объекты энергетической инфраструктуры или были и другие?

– В основном это объекты энергетической инфраструктуры. Более подробную информацию о попадании сообщают местные власти. В то же время мы видели в Киеве и поражение пешеходного моста с аркой Дружбы народов, и удары по центру Киева. Но это было сделано показательно, ключевое – энергетика, чтобы посеять панику.

– Правда ли, что сегодня были запуски иранских дронов с территории Беларуси? Например, больше часа была тревога только в Киеве и в Киевской области. И в телеграмм-каналах была как раз информация о том, что на территории Киевской области сбивают БПЛА.

– На территории Киевской области сегодня сбили два иранских дрона-камикадзе "Шахед", выпущенные с территории Беларуси. По-моему, в этом нет сенсации, это не проблема – перевезти их из Беларуси. У них в Беларуси разве не стоят самолеты или ракеты "Искандеры"? Это ожидалось. Просто теперь они смогут с меньшей дистанции атаковать западные области.

Задымление после атаки россиян по Львову 10 октября (Фото: GettyImages)

– Я правильно понимаю, что эти сегодняшние массированные запуски ракет – это, в том числе, были запуски нескольких ракет по одной цели, чтобы обойти нашу систему ПВО?

– Они не просто так запускают по одной цели несколько ракет, а чтобы нанести большее поражение. Электростанция, по которой бьют – это огромный объект, одной ракеты явно недостаточно. Поэтому они выпускают их несколько – две ракеты, три, четыре. Одна группа ракет может изменить свой курс и лететь налево, другая – направо, зайти с запада города или с востока, или север-юг, чтобы максимально обмануть нашу ПВО. И так рассредоточить наше внимание. Параллельно и БПЛА запускают, которые тоже отвлекают, правильно?

Каждая воюющая сторона хочет перехитрить другую воюющую сторону. Как бы нам ни хотелось, но такие реалии, они задействуют все имеющиеся средства. К тому же это не просто ракеты, а ракеты разных типов – баллистические ракеты "Искандер", крылатые и плюс БПЛА. И все это летит с разных сторон.