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Юристи Суркіса спростували інформацію УП про вивіз готівки з України та відсутність на засіданнях Ради

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Понеділок 19 вересня 2022 10:06
Юристи Суркіса спростували інформацію УП про вивіз готівки з України та відсутність на засіданнях Ради Фото: Григорій Суркіс (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Юристи народного депутата Григорія Суркіса спростували інформацію "Української правди" щодо його відсутності на засіданнях Верховної ради з початку війни. Також юристи підтвердили, що інформація про вивезення за межі України ним, Ігорем Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі Григорія Суркіса та юриста Дмитра Бріфа.

Як відомо, 21 березня "Українська правда" опублікувала матеріал з деталями виїзду родини Суркісів з України на початку війни. Серед іншого, зазначалось, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті нібито оформили 17,6 млн доларів готівки.

Після цього юристи Суркісів звернулись до угорських митних органів за підтвердженням відсутності будь-якого декларування коштів на кордоні, і надали ці документи УП.

"Документи, які він надіслав стверджують, що жодна особа, яка перетинала кордон разом з Ігорем та Григорієм Суркісами не здійснювала декларування коштів ні на українській, ні на угорській митницях. Тому УП після цього опублікувала спростування своєї інформації", - додає юрист Дмитро Бріф.

Разом з тим, на початку вересня журналісти УП в розслідувані "Батальйон Монако" стверджували, що Григорій Суркіс упродовж майже 6 місяців не брав участі у засіданнях Верховної ради.

Втім, ця інформація теж не знайшла підтвердження, і спростовується інформацією з офіційного веб-сайту ВРУ, а також листом комітету про участь у засіданнях комітету. Там зазначається, що період з 23 лютого 2022 року він взяв участь в 14 з 21 засіданнях Ради, під час яких проводилась фіксація присутності та поіменне голосування.

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Григорій Суркіс Верховна рада
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