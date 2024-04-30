Юристы администрации Байдена призывают его прекратить вооружать Израиль, - Politico

В ближайшие дни юристы планируют послать письмо с обоснованием своей позиции генеральному прокурору Меррику Гарленду и главным юрисконсультам администрации.

В письме, полученном изданием, говорится, что Израиль, по мнению его авторов, нарушил законы США, включая Закон о контроле над экспортом оружия и законы Лихи, а также Женевские конвенции, запрещающие непропорциональные нападения на гражданское население.

В группу, подготовившую письмо, входят нынешние юристы из Департамента внутренней безопасности и Государственного департамента. В настоящее время его подписали более 90 юристов, в том числе из департаментов юстиции, труда и энергетики, а также юристы Европейской комиссии и частного сектора.

Это происходит в ключевой момент — за неделю до того, как Белый дом должен удостоверить Конгресс, что военные действия его союзника с использованием американского оружия соответствуют законодательству США или международному праву.

Письмо также призывает Министерство юстиции США проверить, могли ли граждане Соединенных Штатов, служащие в израильской армии, совершить военные преступления, которые должны преследоваться в соответствии с законодательством США.

Недовольство во власти США действиями Израиля