Юристы администрации Байдена призывают его прекратить вооружать Израиль, - Politico

Коалиция американских и зарубежных юристов, включая по меньшей мере 20 человек, работающих в администрации президента США, призывает Джо Байдена прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что его действия в Газе не соответствуют нормам США и международному гуманитарному праву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В ближайшие дни юристы планируют послать письмо с обоснованием своей позиции генеральному прокурору Меррику Гарленду и главным юрисконсультам администрации.
В письме, полученном изданием, говорится, что Израиль, по мнению его авторов, нарушил законы США, включая Закон о контроле над экспортом оружия и законы Лихи, а также Женевские конвенции, запрещающие непропорциональные нападения на гражданское население.
В группу, подготовившую письмо, входят нынешние юристы из Департамента внутренней безопасности и Государственного департамента. В настоящее время его подписали более 90 юристов, в том числе из департаментов юстиции, труда и энергетики, а также юристы Европейской комиссии и частного сектора.
Это происходит в ключевой момент — за неделю до того, как Белый дом должен удостоверить Конгресс, что военные действия его союзника с использованием американского оружия соответствуют законодательству США или международному праву.
Письмо также призывает Министерство юстиции США проверить, могли ли граждане Соединенных Штатов, служащие в израильской армии, совершить военные преступления, которые должны преследоваться в соответствии с законодательством США.
Недавно Госдепартамент США констатировал ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в Секторе Газа в своем ежегодном докладе.
Американские СМИ писали, что США рассматривают введение санкций против батальона ЦАХАЛа "Нецах Иегуда" за нарушение прав человека во время операций на Западном берегу.
В то же время, как сообщалось сегодня, США и их союзники недовольны тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников за якобы препятствование доставке гуманитарной помощи в Газу и жесткий ответ на нападение ХАМАС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.