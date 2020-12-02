Абоненти оператора можуть отримати кваліфіковану юридичну консультацію телефоном або на сайті, а також допомогу в підготовці правових документів. Сплачувати за послугу можна з мобільного рахунку.

Користувачам послуги пропонуються юридичні консультації з питань у сімейному, спадковому, податковому праві, які не пов’язані із веденням бізнесу, у питаннях, пов’язаних з володінням та використанням автомобіля, нерухомості, комунальних послуг. Документи, які допомагає готувати юрист - заяви, договори, позови, довіреності тощо.

У межах послуги є два варіанти підписки.

"Юрист онлайн класичний" передбачає консультацію з трьох питань та підготовку трьох правочинів. Вартість підписки 30 грн на місяць.

"Юрист онлайн безлімітний" - безлімітна кількість консультацій та підготовка до 10 правових документів, вартість - 50 грн на місяць. Вартість підписки списується з мобільного рахунку абонента.

"Київстар першим серед мобільних операторів України пропонує своїм абонентам віддалено отримувати юридичні послуги щодо ситуацій, з якими кожен з нас може стикатися у щоденному житті. Сьогодні, коли спілкування, робота, навчання переходить в онлайн, для Київстар важливо забезпечити клієнтів зручним способом отримувати потрібні для комфортного життя послуги. Так, ми вже запустили застосунки для медичних консультацій – Doctor online – та із тренуваннями для дому і спортзали - Fitstar", - зазначає Павло Даніман, директор з маркетингу компанії Київстар.

Партнером сервісу є ТОВ Юридичні та податкові радники, яке надає консультації у сфері права, оподаткування, аудиту тощо.

"Для нас співпраця з Київстар – новий крок в розвитку нашого сервісу з надання юридичних онлайн-консультацій. Ми гарантуємо, що абоненти Київстар отримуватимуть лише кваліфіковану юридичну допомогу, адже кожну консультацію надає не просто юрист, а адвокат з ліцензією. Згідно з законодавством України кожен адвокат несе адміністративну та кримінальну відповідальність при наданні консультацій, що виключає навіть теоретичну можливість, що консультація буде надана неякісно чи не кваліфіковано", - коментує директор ТОВ Юридичні та податкові радники Руслан Клименко.

Щоб користуватися послугою необхідно подати заявку на підключення, після чого приходить SMS повідомлення з підтвердженням.

Консультацію можна отримати в робочі дні (понеділок-п’ятниця, 8:00-20:00) телефонним дзвінком на номер 772 (дзвінки з номерів Київстар в межах України не тарифікуються) або на сайті в особистому кабінеті, де також можливо завантажити документи для його перевірки юристом.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.