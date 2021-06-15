Юрист пояснив, чому не було конфлікту інтересів у призначенні Вітренка в "Нафтогаз"

У нинішнього глави НАК "Нафтогаз України" відсутній конфлікт інтересів з компанією, бо раніше на своїй посаді в Міністерстві енергетики він не займався контролем національної акціонерної компанії.

"Стаття 26 закону "Про запобігання корупції" встановлює два обмеження для особи займати позицію в компанії, якщо є конфлікт інтересів. Перше - якщо до цього особа займала таку позицію, що мала право здійснювати контроль, робити вказівки, контролювати компанію. Другий момент - часовий проміжок, протягом якого особа обіймає посаду до приходу на позицію в компанії. На наш погляд, від року і більше повинна особа займати попередню посаду, в якій контролювати компанію", - зазначив Олександр Чебаненко.

Юрист підкреслив, що ключовим у питанні законності призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" є питання здійснення ним нагляду і контролю над компанією. На його думку, до приходу в НАК Вітренко ніяк не контролював НАК, а значить, і конфлікту інтересів бути не може.

"Головна характеристика, яка становить суть конфлікту інтересів, - особа реально виконує розпорядчі функції і контроль. На наш погляд, саме це дозволяє стверджувати, що конфлікту інтересів у призначенні Юрія Вітренка немає. Тому що в цьому випадку є всі підстави стверджувати, що в повноваження Юрія Вітренка контрольні функції щодо НАК "Нафтогаз України" не входили", - пояснив Чебаненко.