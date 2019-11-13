Юрист про справу VAB банку: надсилання поштою підозр – порушення закону

Фото: Тетяна Козаченко (з відкритих джерел)

Юрист прокоментувала справу VAB банку

Член Ради громадського контролю НАБУ, юристка Тетяна Козаченко прокоментувала справу VAB банку, по якій відбулися гучні затримання як менеджерів банку, так і посадовців НБУ, а також інформацію НАБУ і САП про вручення підозр. Про це повідомляє РБК-Україна.

Козаченко назвала дії силовиків із надсиланням поштою підозр порушенням вимог законодавства.

"Діяти виключно у спосіб передбачений законом це не право, а обов’язок правоохоронних органів. НАБУ повідомляє про кількість підозрюваних у справі так званого "привласнення" стабілізаційного кредиту НБУ, в той же час достеменно відомо що частина цих осіб не отримувала повідомлення про підозру. Зазначений документ вручається особисто особі, їй роз’яснюються відповідні процесуальні права, це змінює статус особи в кримінальному провадженні і є початком кримінального переслідування. Інформація НАБУ про те, що такі повідомлення були направлені просто поштою без підтвердження, що особисто були отримані особами не відповідає вимогам законодавства є передчасними. Це реальний приклад маніпулювання інформацією, здійснення позапроцесуального впливу від імені держави, не відповідає стандартам ЄСПЛ і є неприпустимим", – сказала Козаченко.