ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Юрист про справу VAB банку: надсилання поштою підозр – порушення закону

Новини » Фінанси     13.11.2019 - 16:23
Юрист про справу VAB банку: надсилання поштою підозр – порушення закону
Фото: Тетяна Козаченко (з відкритих джерел)

Юрист прокоментувала справу VAB банку

Член Ради громадського контролю НАБУ, юристка Тетяна Козаченко прокоментувала справу VAB банку, по якій відбулися гучні затримання як менеджерів банку, так і посадовців НБУ, а також інформацію НАБУ і САП про вручення підозр. Про це повідомляє РБК-Україна.

Козаченко назвала дії силовиків із надсиланням поштою підозр порушенням вимог законодавства.

"Діяти виключно у спосіб передбачений законом це не право, а обов’язок правоохоронних органів. НАБУ повідомляє про кількість підозрюваних у справі так званого "привласнення" стабілізаційного кредиту НБУ, в той же час достеменно відомо що частина цих осіб не отримувала повідомлення про підозру. Зазначений документ вручається особисто особі, їй роз’яснюються відповідні процесуальні права, це змінює статус особи в кримінальному провадженні і є початком кримінального переслідування. Інформація НАБУ про те, що такі повідомлення були направлені просто поштою без підтвердження, що особисто були отримані особами не відповідає вимогам законодавства є передчасними. Це реальний приклад маніпулювання інформацією, здійснення позапроцесуального впливу від імені держави, не відповідає стандартам ЄСПЛ і є неприпустимим", – сказала Козаченко.

Юрист про справу VAB банку: не виключаю тиску на свідків
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся