Юрист про справу VAB банку: не виключаю тиску на свідків

Член Ради громадського контролю НАБУ, юрист Тетяна Козаченко прокоментувала справу VAB банку, за якою відбулися гучні затримання як менеджерів банку, так і посадових осіб НАБУ. Спираючись на наявні документи, юрист заперечує звинувачення, які озвучуються НАБУ, і звертає увагу на очевидні процесуальні порушення при проведенні слідчих дій по справі, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Козаченко зазначила, що звинувачення менеджменту "ВіЕйБі банку" і керівництва НБУ в тому, що заставу банку не відповідала сумі рефінансування, не є об'єктивним: "Ціна оцінки не є стабільною та може змінюватися в залежності від ринку, а також від застосованого порядку стягнення на майно, тому що якщо це відбувається за позасудовою процедурою, то вартість визначається в цілях оподаткування банку, а в судовій реалізація йде з публічних торгів. Тому майно в заставу береться на одних умовах, а реалізується на інших, якщо змінилися зовнішні обставини. На підставі тих документів, експертних досліджень, які у мене на руках, оцінка майна була правильною. Тому заяви НАБУ про невідповідність вартість заставного майна - це їхнє оціночне судження, яке точно не є основним доказом кваліфікації правопорушення".

За словами юристки, заяви НАБУ про те, що 1,2 млрд грн рефінансування від НБУ не дійшли до вкладників, також суперечать наявним документам і проведеним експертизам. "Заяви про присвоєння грошей в рамках як мінімум всієї суми отримання такого кредиту є нонсенсом. Гроші в рамках рефінансування переводяться банку для здійснення його поточної діяльності і підтримання ліквідності банку. Більшість транзакцій, у тому числі проведення операційної діяльності, обслуговування клієнтів, банк проводить автоматично".

За конкретною ситуацією з VAB банком, згідно попередніх ухвал на проведення обшуків, про отримання тимчасового доступу до документів, НАБУ стверджувало, що 45 млн доларів були виведені на рахунки офшорних компаній, зокрема пов'язаних з власником банку (Quickсom Limited). Однак це також заперечується наявній документації.

"Я робила запит на Фонд гарантування вкладів, ще рік тому, коли проводила правовий аудит у цій ситуації, і отримала не від власників банку, не від клієнтів, а так, як повинен робити адвокат - від тих державних органів, які зобов'язані таку інформацію перевіряти та надавати офіційну відповідь - гроші на цю компанію ніколи не виводилися, ніколи не перераховувалися на її рахунку. Навпаки - саме ця компанія завела реальні гроші в VAB банк для того, щоб виконувати зобов'язання перед клієнтами, підтримати стабільність банку", - розповіла юрист.

Також вона прокоментувала заяву НАБУ, що банк начебто не надав НБУ програму фінансового оздоровлення.

"У мене на руках є заявки, з вхідними номерами, де прикладений цей план. Крім того, можна просто зайти на сайт НБУ, де є вся інформація по 2014 році - що VAB банк надав план фінансового оздоровлення. І тут питання до НАБУ. Не можна робити такі заяви без оцінки реальних документів. Тут вони повністю заявляють неправдиву інформацію", - заявляє юрист.

Юрист також вважає, що обшуки і затримання у цій справі проходили з явним порушенням логіки слідчих дій. Це може свідчити про те, що справжньою метою таких дій є не потреба встановлення фактів і обставин, а тиск на підозрюваних і піар на цьому питанні.

"Обшуки проходили одночасно з врученням підозр. І відбувалися досить формально, адже після подій минуло 5 років, більше того, до того у цих осіб вже проводилися обшуки. Яка розумна підстава повторно проводити обшуки? І яка підстава в день обшуку одразу вручати підозру, тому що якщо обшук є реальним, то його результати потрібно оцінити, підготуватися до наступних слідчих дій? Тут це все одночасно - і обшуки, і пред'явлення підозр, - коментує Тетяна Козаченко - Зрозуміло, що обшук використовується виключно як тиск, і як ми бачимо в інформаційному просторі - для інформаційного піару на цьому питанні, що взагалі неприпустимо - свідомо формувати громадську думку, коли мова йде про презумпцію невинуватості осіб".

VAB банк - один з тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Його власник Олег Бахматюк у 2017 році звернувся у Фонд гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але поки його пропозицію було відхилено. Стосовно посадових осіб банку і НБУ зараз проводяться слідчі дії.