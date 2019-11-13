Юрист про справу VAB банку: не виключаю тиску на свідків

Фото: Тетяна Козаченко (з відкритих джерел)

Юрист заперечує звинувачення, які озвучуються НАБУ

Член Ради громадського контролю НАБУ, юрист Тетяна Козаченко прокоментувала справу VAB банку, за якою відбулися гучні затримання як менеджерів банку, так і посадових осіб НАБУ. Спираючись на наявні документи, юрист заперечує звинувачення, які озвучуються НАБУ, і звертає увагу на очевидні процесуальні порушення при проведенні слідчих дій по справі, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Козаченко зазначила, що звинувачення менеджменту "ВіЕйБі банку" і керівництва НБУ в тому, що заставу банку не відповідала сумі рефінансування, не є об'єктивним: "Ціна оцінки не є стабільною та може змінюватися в залежності від ринку, а також від застосованого порядку стягнення на майно, тому що якщо це відбувається за позасудовою процедурою, то вартість визначається в цілях оподаткування банку, а в судовій реалізація йде з публічних торгів. Тому майно в заставу береться на одних умовах, а реалізується на інших, якщо змінилися зовнішні обставини. На підставі тих документів, експертних досліджень, які у мене на руках, оцінка майна була правильною. Тому заяви НАБУ про невідповідність вартість заставного майна - це їхнє оціночне судження, яке точно не є основним доказом кваліфікації правопорушення".

За словами юристки, заяви НАБУ про те, що 1,2 млрд грн рефінансування від НБУ не дійшли до вкладників, також суперечать наявним документам і проведеним експертизам. "Заяви про присвоєння грошей в рамках як мінімум всієї суми отримання такого кредиту є нонсенсом. Гроші в рамках рефінансування переводяться банку для здійснення його поточної діяльності і підтримання ліквідності банку. Більшість транзакцій, у тому числі проведення операційної діяльності, обслуговування клієнтів, банк проводить автоматично".

За конкретною ситуацією з VAB банком, згідно попередніх ухвал на проведення обшуків, про отримання тимчасового доступу до документів, НАБУ стверджувало, що 45 млн доларів були виведені на рахунки офшорних компаній, зокрема пов'язаних з власником банку (Quickсom Limited). Однак це також заперечується наявній документації.

"Я робила запит на Фонд гарантування вкладів, ще рік тому, коли проводила правовий аудит у цій ситуації, і отримала не від власників банку, не від клієнтів, а так, як повинен робити адвокат - від тих державних органів, які зобов'язані таку інформацію перевіряти та надавати офіційну відповідь - гроші на цю компанію ніколи не виводилися, ніколи не перераховувалися на її рахунку. Навпаки - саме ця компанія завела реальні гроші в VAB банк для того, щоб виконувати зобов'язання перед клієнтами, підтримати стабільність банку", - розповіла юрист.

Також вона прокоментувала заяву НАБУ, що банк начебто не надав НБУ програму фінансового оздоровлення.

"У мене на руках є заявки, з вхідними номерами, де прикладений цей план. Крім того, можна просто зайти на сайт НБУ, де є вся інформація по 2014 році - що VAB банк надав план фінансового оздоровлення. І тут питання до НАБУ. Не можна робити такі заяви без оцінки реальних документів. Тут вони повністю заявляють неправдиву інформацію", - заявляє юрист.

Юрист також вважає, що обшуки і затримання у цій справі проходили з явним порушенням логіки слідчих дій. Це може свідчити про те, що справжньою метою таких дій є не потреба встановлення фактів і обставин, а тиск на підозрюваних і піар на цьому питанні.

"Обшуки проходили одночасно з врученням підозр. І відбувалися досить формально, адже після подій минуло 5 років, більше того, до того у цих осіб вже проводилися обшуки. Яка розумна підстава повторно проводити обшуки? І яка підстава в день обшуку одразу вручати підозру, тому що якщо обшук є реальним, то його результати потрібно оцінити, підготуватися до наступних слідчих дій? Тут це все одночасно - і обшуки, і пред'явлення підозр, - коментує Тетяна Козаченко - Зрозуміло, що обшук використовується виключно як тиск, і як ми бачимо в інформаційному просторі - для інформаційного піару на цьому питанні, що взагалі неприпустимо - свідомо формувати громадську думку, коли мова йде про презумпцію невинуватості осіб".

VAB банк - один з тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Його власник Олег Бахматюк у 2017 році звернувся у Фонд гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але поки його пропозицію було відхилено. Стосовно посадових осіб банку і НБУ зараз проводяться слідчі дії.