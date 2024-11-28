Юридические последствия: какие проблемы могут возникать, если у ребенка и мамы разные фамилии

В Украине достаточно распространена практика, когда новорожденного ребенка оформляют по фамилии отца, при этом мама остается на своей.

РБК-Украина расспросило юриста практики семейного права Виталину Вильчинскую о том, какие трудности могут возникнуть, если у мамы и ребенка будут разные фамилии.

Какие проблемы могут возникать, если у мамы и ребенка разные фамилии

"Этот вопрос возникает довольно часто, особенно в современных реалиях. С одной стороны, разные фамилии могут казаться удобным решением, с другой – это влечет определенные юридические последствия", – говорит Вильчинская.

Потенциальные проблемы:

могут возникнуть трудности с оформлением наследства, особенно если отец не признан

при выезде за границу могут быть дополнительные проверки, более длительный и сложный процесс оформления различных справок, разрешений и т.п., особенно без дополнительных документов, подтверждающих материнство

сложнее оформлять разные социальные пособия и льготы

сложнее доказать родство в случае потенциальных судебных споров

при оформлении документов (школа, больница) постоянно придется объяснять родственную связь

дополнительные бюрократические преграды при оформлении опеки

"Решение об оформлении ребенка на другую фамилию, чем у матери, индивидуально и зависит от конкретной ситуации. Важно взвесить все "за" и "против" и принять решение, которое будет наилучшим для ребенка", – говорит эксперт.

Вильчинская советует перед принятием окончательного решения проконсультироваться с юристом и продумать возможные сценарии развития событий в будущем, какие юридические последствия это может повлечь за собой.

Как сменить фамилию ребенку

Для того чтобы изменить фамилию малолетнему ребенку, нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) с пакетом документов. В случае пребывания за границей наши граждане могут обратиться в дипломатические учреждения Украины.

Необходимые документы:

заявление об изменении фамилии

свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителей

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса

Данный вопрос должен быть рассмотрен в срок, не превышающий трех месяцев, со дня подачи соответствующего заявления в отдел ДРАЦС. При наличии уважительных причин этот срок могут продлить еще на три месяца.

Можно ли сменить фамилию без согласия одного из родителей

Статья 148 Семейного кодекса определяет, что смена фамилии ребенка возможна только с согласия обоих родителей. Если родители не могут прийти к согласию, то спор между ними решается судом.

Суд принимает решение на основании всей имеющейся информации и решает, есть ли основания для смены фамилии ребенка. Главным критерием есть благосостояние и интересы ребенка.

Добавим также, что ребенку можно присвоить двойную фамилию – мамы и папы, путем их сливания.