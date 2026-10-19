Юридическая безопасность, инвестиции и кадры: в Киеве прошел масштабный бизнес-бранч

Содержание кадров и новые подходы к КСО

Организатором мероприятия стало издание "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ". Его соучредительница Виктория Штейнберг во время открытия подчеркнула, что ведение бизнеса в Украине сегодня является проявлением смелости из-за кадрового дефицита, энергетических рисков и экономической неопределенности.

"Ежедневно украинские предприниматели сталкиваются с новыми вызовами: война, экономическая неопределенность, кадровый дефицит, энергетические риски, изменения рынков и потребительских настроений. Но, несмотря ни на что, украинский бизнес продолжает работать, инвестировать, создавать рабочие места, поддерживать людей и находить новые возможности для развития", - отметила она.

В рамках блока о людских ресурсах HRD ресторанов Veranda/Fenix Екатерина Тюри акцентировала внимание на важности трансформации корпоративной культуры.

В условиях миграции и кадрового кризиса сохранение человеческого капитала стало для компаний главной задачей, требующей новых подходов к внутренним коммуникациям и мотивации.

В ходе панельной дискуссии по корпоративной социальной ответственности (КСО) спикеры из компаний NOVUS, AXOR INDUSTRY, сети "Аптека 9-1-1" и КНУБА обсудили смещение фокуса от системной помощи к бизнес-стратегии. Ключевыми направлениями стали:

поддержка военных, ветеранов и ВПО

доступность лекарств в прифронтовых областях

развитие инклюзивности, безбарьерности и образовательных партнерств

Участники отметили важность перехода от отдельных благотворительных инициатив к системной работе, которая предусматривает конкретные цели, ответственность и оценку результатов.

Инвестиции, юридическая безопасность и технологическая независимость

Инвестиционная панель с участием представителей "УНИВЕР", TOLOKA.VC, "Твоє Коло" и "Нова Пошта" была посвящена сохранению капитала. Эксперты проанализировали доходность и риски ОВГЗ, недвижимости, рынка земли, реинвестирования в собственный бизнес и венчурных проектов в условиях инфляции.

Вопросы технологической автономии осветил CEO "ГенКод Диагностик" Александр Власишен. На примере генетических исследований он показал преимущества локализации лабораторной инфраструктуры в Украине, что сокращает сроки и уменьшает зависимость от зарубежных партнеров.

Блок юридической безопасности с участием адвокатов AO ALERTES, Shchennikova & Partners и Fedorova LawFirm был посвящен:

превентивной оценке налоговых и уголовно-правовых рисков

подготовке к проверкам ГНС и защите активов

алгоритмам действий во время процессуальных действий правоохранителей

Цифровизация, антикризисные коммуникации и партнерства

CPO Medoc ТТН Владимир Новиков презентовал цифровые решения для автоматизации документооборота и оптимизации операционных расходов, что является критическим в условиях дефицита ресурсов.

Завершающая панель с участием представителей AB InBev Efes Ukraine, телеканалов "Ми - Україна" и Mind UA осветила вопрос сохранения доверия к брендам.

Участники обсудили, как компаниям поддерживать доверие клиентов, партнеров и сотрудников, адаптировать коммуникационные стратегии к изменениям информационной среды и реагировать на репутационные вызовы.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству бизнеса с медиа, роли цифровых каналов коммуникации, значению последовательности и прозрачности в формировании репутации и ответственности брендов перед своими аудиториями.

Выводы и кто стал партнером

Важной составляющей бизнес-бранча стал профессиональный нетворкинг между владельцами компаний, руководителями, инвесторами, представителями медиа и экспертами.

Участники могли не только приобщиться к дискуссиям, но и обменяться практическим опытом, обсудить потенциальные направления сотрудничества и установить новые деловые контакты.

Организаторы мероприятия Виктория Штейнберг и Юрий Атанов подытожили, что главная цель бранча – создание действенного пространства для партнерств.

Генеральным партнером выступил телеканал "Ми – Україна+", локацией – ресторан Veranda on the River, а информационную поддержку оказал широкий пул национальных медиа, в частности РБК-Украина. Водным партнером была AQUA Миргород, подарочным – BROCARD.