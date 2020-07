Юридична фірма CLACIS відзначає 5-річний ювілей

Незалежна юридична фірма CLACIS, основною спеціалізацією якої є питання антимонопольного права в Україні, була створена в червні 2015 року Антоніною Ягольник, юристом з більш ніж 20-річним досвідом супроводу справ у сфері антимонопольного права, торгових і регуляторних питань, а також комплаєнс. До заснування CLACIS пані Ягольник очолювала практику конкурентного права та комплаєнс в міжнародних і національних юридичних фірмах.

За роки діяльності фірма CLACIS удостоєна міжнародних і національних нагород і премій у сфері юридичного бізнесу: Chambers, the Legal 500, Best Lawyers, «Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients», «Юридична премія», «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України», «Вибір клієнта», отримала безцінний досвід і зміцнила репутацію надійного партнера серед клієнтів та колег. Наші клієнти – відомі українські та зарубіжні компанії, транснаціональні корпорації, фінансові компанії, оператори мобільного зв'язку, агропромислові підприємства та ін.

Команда CLACIS – це команда досвідчених професіоналів в антимонопольному праві, випускників кращих вітчизняних і закордонних вузів з досвідом роботи в провідних міжнародних та національних фірмах України та регіону. Послуги фірми охоплюють всі аспекти конкурентного права (розслідування, перевірки, справи про порушення, процеси можливого звільнення від відповідальності, отримання дозволів на концентрацію, юридичний аудит на предмет дотримання конкурентного законодавства, судові розгляди в порушеннях антимонопольного законодавства, консультації з питань дистрибуції та аналіз договорів в контексті антимонопольного права, державні закупівлі) та регуляторні питання.

«Ми вдячні клієнтам за довіру до наших знань і досвіду, пишаємося визнанням та вдячні нашим колегам по ринку за підтримку». «Ювілей – це привід пишатися успіхом виконаної роботи, намітити нові цілі і рухатися далі до підкорення нових вершин», – зазначає керуючий партнер CLACIS Антоніна Ягольник.