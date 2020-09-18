Юрченку повідомили про підозру, а в Україні черговий рекорд по коронавірусу: новини за 17 вересня

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру, мера Харкова Геннадія Кернеса доставили в Німеччину в спеціальній капсулі, в Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу. Детальніше про те, що сталося в четерг, 17 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Нардеп Юрченко став фігурантом корупційної справи: що відомо

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру. Його підозрюють в отриманні хабарів за голосування за певні законопроекти

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення Юрченка з фракції "Слуга народу".

"Формулу Штайнмайера" включать в закон про особливий статус Донбасу

"Формула Штайнмайера" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється які статті закону будуть змінені.

Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін в ефірі "Право на владу".

"Ми погодилися на те, що "формула Штайнмайера" була включена в закон про особливий статус. Зараз йдуть переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права",- сказав Костін.

Кернеса доставили до Німеччини в спеціальній капсулі

Мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини медичним літаком зі спеціальною капсулою. Він знаходиться при свідомості і проходить обстеження в німецькій клініці.

Про це на брифінгу заявив речник мерії Харкова Юрій Сидоренко.

За його словами, Кернеса доставили в "протиковідній" капсулі.

Рада заборонила депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб

Верховна рада України заборонила народним депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб. Відповідний законопроект №2203 в цілому підтримали 252 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон передбачає обмеження спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів. Тобто, заборона мати в підпорядкуванні близьких осіб поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

У Європарламенті говорять про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада проштовхує своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.

Черговий антирекорд: в Україні 3584 нових випадки коронавірусу

З початку пандемії в Україні виявили найбільший добовий приріст захворюваності коронавірусом - 3584 зараження. Найбільше випадків в Харківській, Тернопільській областях та в Києві.

Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом Білорусі

Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом білоруського народу. Також євродепутати не визнали результати виборів в Білорусі. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, прийнятої 17 вересня.

Документом визнається, що вибори президента Білорусі 9 серпня проводилися з грубими порушеннями усіх міжнародних стандартів. Також після 5 листопада, коли закінчиться термін повноважень "авторитарного лідера Олександра Лукашенка", Європарламент перестане визнавати його чинним президентом.

Тим часом Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною. Він заявив, що змушений також закрити кордон з Литвою і Польщею.