Юрченко сообщили о подозрении, а в Украине очередной рекорд по коронавирусу: новости за 17 сентября

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию в специальной капсуле, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу. Подробнее о том, что произошло в четерг, 17 сентября, - в материале РБК-Украина

Нардеп Юрченко стал фигурантом коррупционного дела: что известно

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении. Его подозревают в получении взяток за голосование по определенным законопроектам.

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил об исключении Юрченко из фракции "Слуга народа".

"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса

"Формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас обсуждается какие статьи закона будут изменены.

Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин в эфире "Право на владу".

"Мы согласились на то, что "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права",- сказал Костин.

Кернеса доставили в Германию в специальной капсуле

Мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию на медицинском самолете со специальной капсулой. Он находится в сознании и проходит обследование в немецкой клинике.

Об этом на брифинге заявил спикер мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

По его словам, Кернеса доставили в "противоковидной" капсуле.

Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц

Верховная рада Украины запретила народным депутатам иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

В Европарламенте говорят об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП

Евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она говорит, что это так не обойдется.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она считает, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

Очередной антирекорд: в Украине 3584 новых случая коронавируса

С начала пандемии в Украине выявили самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 заражения. Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве.

Европарламент признал Координационный совет представительским органом Беларуси

Европарламент признал Координационный совет представительским органом белорусского народа. Также евродепутаты не признали результаты выборов в Беларуси. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 17 сентября.

Документом признается, что выборы президента Беларуси 9 августа проводились с грубыми нарушениями всех международных стандартов. Также после 5 ноября, когда истечет срок полномочий "авторитарного лидера Александра Лукашенко", Европарламент перестанет признавать его действующим президентом.

Тем временем Лукашенко заявил об усилении госграницы с Украиной. Он обратился к народам Литвы, Он заявил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.