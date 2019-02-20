Юнкер закликав виключити партію Орбана з ЄНП

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Юнкер відреагував на звинувачення в прагненні наповнити Угорщину мігрантами

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав виключити партію угорського прем'єра Віктора Орбана Фідес з лав Європейської народної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Юнкер порівняв Орбана з лідером французьких правих сил Марін Ле Пен. Заява прозвучала після того, як угорський уряд виступив із звинуваченнями на адресу Юнкера про те, що він і меценат Джордж Сорос прагнуть наповнити Угорщину мігрантами.

"Проти брехні мало що можна зробити", - заявив Юнкер і додав, що Манфред Вебер, головний кандидат на посаду голови Єврокомісії від Європейської народної партії на майбутніх виборах, напевно задасть собі питання, чи потрібен йому цей голос в ЄНП.

Reuters зазначає, що Фідес має велику делегацію у Європарламенті та його виключення може підірвати домінуюче становище правоцентристського парламенту в Страсбурзі. Незважаючи на це Юнкер закликає виключити його з ЄНП.

Нагадаємо, раніше представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що уряд Угорщини поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільної теорії змови".

Відзначимо, до цього прем'єр Угорщини відмовився посилити тиск на Китай і Росію.