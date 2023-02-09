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Юниорки сборной Украины в полном составе пропустили биатлонную гонку: курьезная причина

Фото: Юниорский Кубок IBU не лишен курьезов (slovenia.info)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по биатлону вынужденно пропустила спринт среди девушек на этапе Юниорского Кубка IBU в эстонской Хааньи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

"Сине-желтая" команда пропустила первую гонку финального этапа сезона 2022/23 из-за логистических проблем. Украинские юниорки не стартовали в соревнованиях из-за отсутствия оружия.

В спринте должны были выступить шесть украинок. Валерия Шейгас, Юлия Огородная, Дарья Чалик, Елена Огородная, Ксения Приходько и Мария Голоборода были готовы соревноваться и даже получили стартовые номера. Однако польские пограничники не пропустили вовремя винтовки биатлонисток.

"Вроде бы в нашем министерстве спрашивали у Польши, они сказали сначала, когда готовили документы, что для транзита через Польшу не нужно, достаточно эстонского разрешения. А уже на таможне получилось, что надо, и двое суток стояли на границе, пока польское разрешение сделали. Оружие уже приехало", – заявил тренер Николай Зоц.

Посоревноваться за самые высокие места украинки смогут в пятницу, 10 февраля. Тогда в Хаанье состоятся еще две спринтерские гонки среди девушек и юношей. В первой лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзин (8-е место).

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