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ЮНЕСКО осудило российские удары по историческому центру Одессы

Фото: ЮНЕСКО осудило российские удары по Одессе (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Международная организация ЮНЕСКО осудила российские удары по Одессе. В частности, по центру города, в результате которых пострадали музеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении.

Предварительная оценка выявила повреждение нескольких музеев находящихся на территории Всемирного наследия. Речь идет об Одесском археологическом музее, Одесском морском музее и Одесском литературном музее.

Обстрелы Одесской области

В последние дни РФ усилила обстрелы юга Украины, в частности, Одесской области. Это произошло на фоне выхода Москвы из "зерновой сделки".

Несколько ночей подряд армия РФ атакует Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. За прошедшие сутки россияне дважды атаковали Одесскую область.

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