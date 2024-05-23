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Юношеская сборная Украины потерпела роковое поражение от Чехии U-17 на Евро-2024

Паралимни, Четверг 23 мая 2024 19:57
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Юношеская сборная Украины потерпела роковое поражение от Чехии U-17 на Евро-2024 Фото: Лукаш Мудры только что открыл счет (fotbal.cz)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-17 проиграла ровесникам из Чехии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024 U-17, группа A, 2-й тур

Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3

Голы: Дигтярь, 90+4 (пенальти) – Мудры, 12 (пенальти), Пенкса, 61, 88

"Львы" завладели инициативой с первых минут. Высокий прессинг вместе с мощным давлением на ворота Макаренко привел к быстрому голу. На 12-й минуте Мудры реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Дигтяря.

Забитый мяч не заставил Чехию сбавить обороты. Еще до перерыва подопечные Иржи Жилака могли удвоить преимущество. В частности, Квачек из центра штрафной попал в голкипера, а Мудры пробил над девяткой. В рядах "сине-желтых" самым опасным был Дигтярь, головой замыкавший угловой – вратарь.

На старте второй половины чешская команда упустила еще две возможности. Сначала Шванцара диагональным выстрелом с лета попал в штангу, а вскоре Квачек не смог переиграть Макаренко после забрасывания из глубины. Но на 61-й минуте не спас и он, когда Пенкса после отскока пробил прямо в угол.

Финальные полчаса стали формальностью. Украинская сборная так и не смогла вернуться в игру, а чехи больше не форсировали события. Впрочем, довели счет до разгромного под занавес встречи. Это Пенкса мастерски уложил мяч в дальний с угла штрафной. Только после этого украинцы размочили счет усилиями Дигтяря, в добавленное время забившего с отметки – 1:3 в итоге.

Шансы сборной Украины U-17 на плей-офф – сугубо гипотетические. "Сине-желтые" не только обязаны побеждать Кипр в финальном туре группового этапа, но и надеяться на триумф островитян в противостоянии с сербами. Кроме того, команде Юрия Мороза еще и нужно подкорректировать разницу мячей.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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