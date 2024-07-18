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Юношеская сборная Украины во второй раз подряд оформила безголевую ничью на Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" сумели избежать поражения (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 свела вничью матч группового этапа чемпионата Европы против сверстников из Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы U-19, группа A, 2-й тур

Норвегия – Украина – 0:0

 

С первых минут инициативой завладели скандинавы. На 4-й минуте Крапивцов ногой перевел в штангу выстрел Килена, а вскоре Аустбе отправил мяч выше перекладины. Далее голкипер "сине-желтых" справился с ударом Гранаса в дальний угол.

Норвежская сборная продолжила искать подходы к владениям Крапивцова. Оборона украинцев не всегда успевала остановить выпады соперников, так что пришлось прибегнуть к тактике фолов. Когда ни редуты Украины U-19, ни вратарь не могли остановить норвежцев, то вмешивался фарт, как например в эпизоде с ударом Килена в штангу.

Со стартом второй половины игра успокоилась. Фактически острые моменты начали возникать только в финальные 15 минут. Сначала Ващенко пробил рядом с девяткой, а затем Михавко со штрафного попал в стенку. В ответ Гонстад с перспективной позиции не попал в створ головой.

В конце концов цифры на табло не изменились. Юношеская сборная Украины во второй раз расписала нулевую ничью и сохранила шансы на выход в плей-офф. В финальном туре группового этапа "сине-желтые" 21 июля встретятся с Италией U-19.

К слову, национальная сборная Украины потеряла позицию в рейтинге ФИФА.

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Евро 2024Сборная Украины