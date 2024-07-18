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Украина ухудшила положение в рейтинге ФИФА после неудачного Евро-2024

Киев, Четверг 18 июля 2024 11:59
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Украина ухудшила положение в рейтинге ФИФА после неудачного Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" провалили чемпионат Европы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины продолжила терять позиции в классификации сборных мира Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" опустились на 25-е место в рейтинге национальных команд. В предыдущей версии табеля о рангах подопечные Сергея Реброва находились на 24-й строчке.

С того времени сборная Украины одержала победу над Словакией (2:1) и свела вничью поединок с Бельгией (0:0). Впрочем, положительные результаты не отразились на падении команды. В июне она опустилась на две позиции.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины. Чемпионы мира и триумфаторы Копа Америка опережают национальные команды Франции и Испании. "Фурия Роха" благодаря победе на Евро-2024 взлетела в тройку сильнейших с 8-го места.

Украина следующие поединки проведет в рамках Лиги наций 2024/25. В сентябре команда Реброва встретится со сборными Албании и Чехии. Оба матча состоятся в Праге.

Украина ухудшила положение в рейтинге ФИФА после неудачного Евро-2024

К слову, накануне Коноплянка объявил о завершении карьеры и запуск новых проектов.

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