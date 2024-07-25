Юношеская сборная Украины уступила в полуфинале чемпионата Европы-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы U-19, 1/2 финала

Франция – Украина – 1:0

Гол: Атангана Эдоа, 61

Обе команды начали матч осторожно. Опасного момента пришлось подождать до 19-й минуты. Это Михавко на дальней штанге не сумел результативно замкнуть в незащищенные ворота навес Цуканова.

Иногда инициатива переходила к французам. Впрочем, до перерыва остротой "трехцветные" не отличились. В свою очередь Украина U-19 едва не оформила гол в раздевалку. Гусев классно пробил с правого края штрафной, но мяч попал в перекладину.

Со стартом второго тайма французская сборная прибавила в активности. Вот Крапивцов перевел на угловой выстрел Буабре со штрафного под перекладину. А впоследствии голкипер "сине-желтых" парировал удар Атангана Эдоа из пределов штрафной.

Давление принесло плоды на 61-й минуте. Франция U-19 повела в счете благодаря стандарту. Маюлу подал угловой в центр штрафной, откуда тот же Атангана Эдоа головой отправил мяч в сетку ворот украинской команды.

До финального свистка "сине-желтые" создали только один опасный момент. В добавленное арбитром время Тутеров пробил с дистанции мимо штанги, так что поражение подопечных Дмитрия Михайленко можно считать заслуженным. Однако главную задачу – выход на ЧМ-2025 среди 20-летних юношеская сборная Украины выполнила.