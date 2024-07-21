Юношеская сборная Украины в голепаде обыграла Италию U-19 и вышла в полуфинал Евро-2024

Чемпионат Европы U-19, группа A, 3-й тур

Украина – Италия – 3:2

Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пенальти) – Эбоне, 34, Романо, 52

Удаление: Корради, 73 (И, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи более острыми выглядели атаки итальянцев. На первых минутах Сиа и Эбоне не попали в створ ворот с перспективных позиций, а впоследствии второй из пределов штрафной попал в голкипера. Зато украинская команда реализовала первый же случай – Синчук после забрасывания Гусева и ошибки защитника мастерски забросил мяч за воротничок вратарю.

К экватору первой половины подопечные Дмитрия Михайленко успели обменяться моментами с юной сменой "Скуадра Адзурры". Сначала Крапивцов спас украинцев после мощного выстрела Сиа, а затем Пономаренко с рикошетом отправил мяч выше перекладины. На 34-й минуте итальянцы отыгрались – Ди Маджо набросил со штрафного, а Эбоне точно пробил в ближний угол.

Новая вспышка активности пришлась на старт второго тайма. Италия U-19 повела в счете после пушечного выстрела Романо с дистанции под ближнюю штангу. Однако "сине-желтые" отыгрались уже две минуты спустя. Это Михавко сыграл в отборе на чужой половине и отдал на Пономаренко, который пятой оставил мяч для Кревсуна – хавбек успешно расстрелял ворота.

Команды продолжили в том же темпе. Вот Маннини решил проверить бдительность Крапивцова еще одним дальним ударом, но голкипер сумел парировать мяч. В ответ Пономаренко в касание замкнул прострел Синчука – вратарь был на месте.

На 73-й минуте произошел ключевой эпизод. Маткевич слева в штрафной площадке пробросил мяч мимо Корради и заставил того сфолить – пенальти и второй "горчичник" для итальянца. К отметке подошел Пономаренко и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, выведя Украину U-19 вперед!

Финальные минуты пронеслись на встречных курсах, но цифры на табло больше не изменились. Победа позволила команде Михайленко вслед за итальянцами выйти в полуфинал турнира. Соперник "сине-желтых" определится в понедельник, а выход из группы гарантировал поездку на ЧМ-2025 среди 20-летних.