"Рух" U-19 в серии пенальти одолел "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Непростой победой юношеской команды львовского "Руха" завершилась встреча в плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из миланского "Интера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Юношеская лига УЕФА, плей-офф
"Рух" U-19 – "Интер" U-19 – 1:1 (пенальти – 4:3)
Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52
В дебюте львовяне захватили инициативу. Первый момент подопечные Виталия Пономарева создали уже на 8-й минуте – Сапуга проверил бдительность Каллигариса низовым ударом с дистанции. А вскоре кипер парировал удар Столярчука после смещения штрафной с фланга.
Открыл счет "Рух" на 30-й минуте. Это Панченко обокрал Фонтанаросу в пределах штрафной зоны и нанес удар. Мяч с рикошетом от стойки затрепетал в сетке ворот "нерадзурри". Прийти в себя после пропущенного мяча миланцы до перерыва не сумели.
Зато со стартом второй половины гости заиграли активнее. Вот Илиев с левого фланга закрутил мяч в ворота, но Герета справился с выстрелом болгарина. Однако на 52-й минуте не спас и он.
"Интер" U-19 пользовался аутом на правом фланге. После вбрасывания на Овусу тот грудью отбросил на Эспозито, а форвард в одно касание пробил точь-в-точь в угол. Самое неприятное, что аут в пользу миланцев получился немного сомнительным.
Впрочем, впоследствии "нерадзурри" упустили минимум две возможности, чтобы выйти вперед. Сначала Илиев выстрелом с перспективного штрафного попал в стенку. В свою очередь на 71-й минуте чудеса реакции продемонстрировал Герета, отбив рикошет от защитника после подачи с углового.
В конце концов дело дошло до послематчевых одиннадцатиметровых. Начали команды с промахов – Илиев пробил над воротами, а с ударом Кителы справился кипер. Впоследствии не забили "руховец" Квас и миланец Фонтанароса. А когда промахнулся Станкович, то львовянин Сапуга вырвал победу для "Руха" U-19.
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