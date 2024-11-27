RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" расписал ничью из ПСВ

Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" U-19 сыграл вничью со сверстниками нидерландского ПСВ в 5-м туре основного раунда Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, общий этап, 5-й тур

ПСВ U-19 – "Шахтер" U-19 – 1:1

Голы: ван Дуйвен, 55 (пенальти) – Дрозд, 76

 

Эйндховенцам и "горнякам" пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Дождь и туман оказывали большое влияние на ход событий. Чтобы привыкнуть к условиям, команды потратили первый тайм.

Юные "фермеры" прибавили в активности после перерыва. Как следствие, ПСВ U-19 открыл счет на 55-й минуте. Это Ван Дуйвен уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который арбитр назначил за игру рукой защитника "Шахтера" U-19 во время стандарта.

Нидерландцы пытались закрепить собственное преимущество. Хозяева создали несколько острых моментов, но с реализацией не сложилось юным "горнякам" серия стандартов. Сметана подал угловой, кипер сыграл неуверенно, а Дрозд боковыми ножницами отправил мяч в сетку.

Благодаря ничьей "Шахтер" U-19 удержался в верхней половине турнирной таблицы. Подопечные Алексея Белика набрали 10 очков и находятся на 10-й строчке. В свою очередь ПСВ U-19 – на 26-й позиции (3 пункта).

К слову, утром опубликовали анонс поединка ПСВ и "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее подготовили экспресс-презентацию ПСВ образца сезона 2024/25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАШахтерЛига Чемпионов