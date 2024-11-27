Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" расписал ничью из ПСВ

Донецкий "Шахтер" U-19 сыграл вничью со сверстниками нидерландского ПСВ в 5-м туре основного раунда Юношеской лиги УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Юношеская лига УЕФА, общий этап, 5-й тур
ПСВ U-19 – "Шахтер" U-19 – 1:1
Голы: ван Дуйвен, 55 (пенальти) – Дрозд, 76
Эйндховенцам и "горнякам" пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Дождь и туман оказывали большое влияние на ход событий. Чтобы привыкнуть к условиям, команды потратили первый тайм.
Юные "фермеры" прибавили в активности после перерыва. Как следствие, ПСВ U-19 открыл счет на 55-й минуте. Это Ван Дуйвен уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который арбитр назначил за игру рукой защитника "Шахтера" U-19 во время стандарта.
Нидерландцы пытались закрепить собственное преимущество. Хозяева создали несколько острых моментов, но с реализацией не сложилось юным "горнякам" серия стандартов. Сметана подал угловой, кипер сыграл неуверенно, а Дрозд боковыми ножницами отправил мяч в сетку.
Благодаря ничьей "Шахтер" U-19 удержался в верхней половине турнирной таблицы. Подопечные Алексея Белика набрали 10 очков и находятся на 10-й строчке. В свою очередь ПСВ U-19 – на 26-й позиции (3 пункта).
К слову, утром опубликовали анонс поединка ПСВ и "Шахтера" в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее подготовили экспресс-презентацию ПСВ образца сезона 2024/25.
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