Юная украинка подписала контракт с империей рестлинга WWE: появились фото

19-летняя атлетка присоединилась к большой развлекательной империи боев с предопределенным результатом. Она попала в ростер бренда NXT.

Садовская имела первые трай-ауты во время уикенда WrestleMania 39. По результатам отбора отечественная спортсменка получила шанс закрепиться в WWE. Дебют украинки прошел в рамках женского турнира Halloween Costume Rumble Match во Флориде.

На соревнование в Давенпорте Садовская выбрала образ Mr. Clean. Этот персонаж для украинских болельщиков известен под именем "Мистера Пропера". В рестлинг юная атлетка перешла после занятий плаванием и бодибилдингом.

Что известно о World Wrestling Entertainment (WWE)

Основанный под названием Capitol Wrestling Corporation в 1953 году, реорганизованный Titan Sports в 1980-м рестлинг-промоушн. Регулярный организатор особого вида развлечений, объединяющий матчи с элементами борьбы и актерской игры, ход которых и результат определены заранее.

WWE за десятилетия эволюционировала в глобальную развлекательную империю. Сфера деятельности не ограничивается выставочными поединками. Компания занимается кинематографом, а также лицензированием интеллектуальной собственности вроде видеоигр и коллекционных фигурок.

Рестлинг под эгидой WWE не является соревновательным спортом. Впервые публично Винс Макмэн заявил об этом в 1989 году, что позволило промоушну избежать налогов атлетических комиссий. Для своего продукта он придумал название "спортивное развлечение".

В сентябре бойцовский чемпионат UFC и промоушн WWE объединились в новую корпорацию, получившую название TKO Group Holdings. Исполнительным директором совместной компании стал Ари Эммануэль. Общая капитализация новой организации единоборств составила 21,4 млрд евро.