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На півдні ЗСУ знищили кілька систем С-300 і понад 70 росіян

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На південному напрямку ЗСУ виконали понад 200 вогневих робіт. Захисники знищили десятки окупантів і скупчення техніки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За добу авіація ЗСУ завдала 9 ударів по 3 опорних пунктах і 4 скупченнях ворога, озброєння і техніки. Українські військові також били по складу боєприпасів і радіолокаційної станції.

"Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем з-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122 мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану і автомобільну техніку. Знищено ще польовий склад боєприпасів, а також 72 росіян", - йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі без змін кількості, спорядження та позицій продовжують тероризувати загрози ракетної небезпеки, зазначили в ОК.

Нагадавши, ЗСУ вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці.

5 серпня українські захисники ліквідували 79 російських військових, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-С" на південному напрямку.

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