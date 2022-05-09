На півдні України ЗСУ з боєм зірвали спробу ворога вивести групу розвідки

Зазначається, що за минулу добу на Херсонському і Миколаївському напрямках не відбулося істотних змін в позиціях на лінії зіткнення. При цьому українські підрозділи виявили та зірвали спробу противника вивести групу розвідки.

"В результаті бою, з боку ворога є убитий, поранений і полонений", - йдеться в повідомленні.

Також військові отримали підтвердження про ворожі втрати напередодні: 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки. Крім того, був істотно пошкоджений російський радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2".

У Чорному морі корабельне угруповання флоту РФ налічує щонайменше 6 кораблів і 2 підводні човни, які мають в арсеналі понад півсотні крилатих ракет.

Окупанти 8 травня обстріляли Миколаїв з систем залпового вогню, били ракетами по інших південних регіонах протягом усього дня.

У небі над Херсонською та Одеською областями були збиті безпілотні розвідники "Орлан-10" і ударний БПЛА носій ракет "Форпост".

"Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони. Нанесені удари пошкодили в області електропідстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі", - йдеться у зведенні.