Безпілотники та крилаті ракети: у ЗСУ розповіли про збиті повітряні цілі противника

8 травня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ вразила п'ять безпілотних літальних апаратів: чотири "Орлан-10" і один "Форпост". Також за день знищено три крилатих ракети. Ще два "Орлана-10" знищені зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ударна авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, знижуючи наступальні дії російської армії на окремих напрямках.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що захист столиці найближчими днями можуть забезпечити західними засобами ППО. Він підкреслив, що протиповітряна оборона за стандартами НАТО ще більше захищатиме наше повітря.

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