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На півдні росіяни безуспішно намагаються повернути втрачені позиції, атакують з повітря

Фото: на півдні росіяни безуспішно намагаються повернути втрачені позиції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на півдні України, проте зазнають поразки і втрачають багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

Зазначається, що окупанти посилили повітряні атаки.

Вдень окупанти завдали ударів по ЗСУ в спробі повернути собі втрачене становище в районі звільненої Іванівки, також били в Райні Мирного, проте цілей не досягли.

ЗСУ також припинили спробу розвідки боєм у напрямку Іванівки. Окупантам довелося відступати в бік Ольгиного.

Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожа авіація завдала два бомбових удари по острову Зміїний. А потім з винищувача по Білгород - Дністровському району Одеської області

Повітряні Сили України 5 разів вдарили по двох складах боєприпасів і п'яти осередках скупчення ворожої сили. В результаті знищені 29 окупантів, САУ, дві гармати "піон" і шість бронетранспортерів.

У Миколаївській області українські захисники збили три БПЛА. Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено два склади боєприпасів. А поблизу Іванівки як бонус до звільнених територій захоплені чотири трофейні бойові машини піхоти.

У Корабельному угрупованні ворожого флоту відбулися зміни: відтепер на варті три ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами і два великих десантних кораблі.

Нагадаємо, 2 липня українські військові змусили російських окупантів втекти з населеного пункту Іванівка, а також відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.

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