На півдні Іспанії масштабна пожежа. Другий день горять склади з хамоном

Повідомляється, що пожежа спалахнула вчора в другій половині дня, стовп густого диму було видно за кілька кілометрів. Вогонь поширився на чотири будівлі, в одній з яких знаходиться приміщення для сушіння хамона.

Причини загоряння з'ясовуються, але вже відомо, що в результаті пожежі будівлі повністю зруйновані. Постраждалих немає, ризику поширення вогню або ураження людей теж, оскільки об'єкти знаходяться в ізольованій зоні.

Фото: пожежа на складах хамона в Іспанії (granadahoy.com/area_metropolitan/ANTONIO_L_JUÁREZ)

Також повідомляється, що пожежники не відразу приступили до гасіння, оскільки побоювалися можливого витоку аміаку, який використовується на виробництві хамона в якості холодоагенту, і появи токсичних газів. До гасіння залучили військову авіацію.