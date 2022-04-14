На півдні Іспанії місто "перейменували" на Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що Фуентес-де-Андалусія з населенням 7200 осіб тимчасово перейменували на Україну. Містечко знаходиться в провінції Севілья.

Крім того, деякі з його вулиць в даний час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську. Ця акція була реалізована за ініціативи місцевих жителів, які вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії.

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні і висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають притулок в Іспанії.