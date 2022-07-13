Біля адмінмежі з Кримом злетів у повітря склад окупантів

На півдні Херсонської області, недалеко від Криму, вибухнув ще один склад російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
У Херсонській області, поблизу Чаплинки чутно потужні вибухи.
"Можна вважати, що у них мінус 1 мінісклад селітри і гуманітарки. Дядичко Ленд Ліз поки тільки одягає концертний костюм і перезаряджає", - прокоментували в ЗСУ.
Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці. Поряд зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом, всі вони знищені.
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