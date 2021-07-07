Південь та схід України накриє злива. Можливе підвищення рівнів води на річках

В Україні почала покращуватись погода у центральних та західних областях, але дощі сьогодні будуть в східних та південних регіонах. Там можливе підвищення рівнів води на річках.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, сьогодні і завтра очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 м, внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик (жовтий рівень небезпеки).