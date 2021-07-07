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Південь та схід України накриє злива. Можливе підвищення рівнів води на річках

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні почала покращуватись погода у центральних та західних областях, але дощі сьогодні будуть в східних та південних регіонах. Там можливе підвищення рівнів води на річках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, сьогодні і завтра очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 м, внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик (жовтий рівень небезпеки).

Нагадаємо, через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів.

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

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