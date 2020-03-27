Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу

Через швидке поширення коронавірусу у південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії на південь країни. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, в Кампанії зафіксовано 74 випадки смерті, у Лаціо - 95, що є тривожним сигналом для Італії. На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі, саме тому глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру Джузеппе Конті, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними",- написав глава регіону.

Як зазначається, прем'єр-міністр пообіцяв другий економічний пакет вартістю щонайменше 25 мільярдів євро, для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

Нагадаємо, число померлих в результаті спалаху коронавірусу в Італії досягло 8165 осіб. Лише за останню добу в країні померли 662 людини. За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії зросла до 80 539.