Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года

Что будет с ценами на продуктовую корзину до конца года

В августе продукты в Украине подешевели на 1,3%. Больше всего снизились цены на сезонную продукцию: стоимость овощей упала на 18,3%, а фруктов – на 12%, по данным госстатистики. В то же время, за январь-август 2026 года продукты подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

"Единого тренда на подорожание всех продуктов сейчас нет. В августе овощи и фрукты заметно дешевели на фоне активного поступления нового урожая. В то же время уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. До конца года ситуация будет оставаться разнонаправленной в зависимости от категории", – объясняет Максим Гопка.

По его словам, новый урожай будет сдерживать цены на часть зерновых, масличных и сезонной растительной продукции. В то же время мясо, молочная продукция, яйца, тепличные овощи и товары с высокой импортной составляющей будут иметь больший потенциал для подорожания.

По состоянию на 8 сентября, аграрии уже собрали 32,2 млн тонн зерновых и зернобобовых с 6,85 млн га, или 59% прогнозируемых площадей. Пшеницы намолочено 24,91 млн тонн с 5,04 млн га, ее сбор практически завершен.

"Оснований говорить об общем дефиците зерна нет. Значительно большее значение будут иметь возможности хранения, транспортировки и реализации урожая. Поэтому до конца года не ожидается одномоментного подорожания всей продуктовой корзины. Скорее всего, цены будут двигаться неравномерно: часть растениеводческой продукции будет оставаться относительно стабильной, а мясо, молочная продукция, яйца и отдельные импортозависимые товары будут дорожать быстрее", – добавляет эксперт.

Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца 2026-го года (инфографика РБК-Украина)

Как изменятся цены на борщевой набор

Августовское удешевление овощей было закономерным результатом активного поступления нового урожая. Осенью этот фактор будет постепенно ослабевать, считает Гопка.

"Часть продукции открытого грунта будет уходить с рынка, а овощи длительного хранения переходят в хранилища. Поэтому дальше цена будет зависеть не только от урожая, но и от того, сколько продукции удастся сохранить без значительных потерь", – отмечает аналитик.

Для картофеля, лука, моркови, капусты и свеклы именно период хранения будет одним из ключевых для формирования цены осенью и зимой.

По состоянию на середину сентября, по данным Минфина, цены на продукты борщевого набора составляют:

капуста белокочанная 1 кг – 27,25 грн, цена за месяц выросла на 1,57%;

картофель 1 кг – 14,70 грн, цена упала на 13,23%;

лук репчатый 1 кг – 19,66 грн, продукт подешевел на 31,64%;

морковь 1 кг – 19,77 грн, стоимость снизилась на 18,24%;

свекла 1 кг – 15,10 грн, цена выросла на 1,30%.

"По помидорам, огурцам и перцу сезонное подорожание может быть более заметным. После завершения основного сезона открытого грунта предложение будет сокращаться, а часть спроса будет закрывать тепличная продукция и импорт. Поэтому осенью эффект от нового урожая будет постепенно ослабевать. Но говорить об общем дефиците овощей на данный момент оснований нет", – говорит Гопка.

Помидоры в сентябре в среднем продают по 51,55 грн, это на 24,76% дешевле, чем в августе. Цены на болгарский перец составляют 144,33 грн, продукт за месяц подешевел на 9,40%. Огурцы продают по 42,99 грн, это на 0,54% дороже, чем в августе.

Что будет с ценами на мясо

По мясу сейчас наблюдается постепенное повышение цен. Наиболее заметна эта тенденция по свинине. Сейчас грудинка стоит 214,115 грн, ошеек – 349,92 грн.

"Закупочные цены на свиней живым весом в течение последних недель выросли по сравнению с концом июля. Рынок сейчас движется вверх постепенно, без оснований для резкого скачка. На цену влияют предложение живца, спрос со стороны переработчиков и затраты производителей", – говорит Гопка.

По говядине ситуация несколько иная. Здесь важным фактором остается ограниченное предложение скота, а также спрос со стороны экспортеров. Средняя цена в супермаркетах на говядину сейчас составляет 437,63 грн.

"Что касается курятины, то отдельного резкого скачка не ожидается. Но ее цена, вероятно, будет постепенно подтягиваться вместе с говядиной и свининой. Когда общая стоимость мясной продукции растет, это постепенно отражается и на курятине. Поэтому до конца года мясо в целом будет оставаться одной из категорий, которая будет поддерживать рост стоимости продуктовой корзины", – добавляет аналитик.

Сейчас куриное филе в среднем продают по 219,33 грн, тушку – по 110 грн.

Как изменится стоимость яиц и молочной продукции

Десяток яиц сейчас стоит 69-74 грн, за месяц цена в среднем выросла на 27%. Молоко тоже дорожает, 900 мл продают по 64-84 грн, творог – 241 грн.

"По яйцам уже начинается привычное для осени движение цен. В дальнейшем ситуация будет зависеть от сезонной продуктивности птицы, спроса и затрат производителей. В молочном сегменте также постепенно будет расти ценовое давление до 5-10%. Осенью сезонно сокращается производство молока-сырья, а спрос на продукцию со стороны переработки остается стабильным", – объясняет Гопка.

В то же время зернового предложения на внутреннем рынке достаточно, поэтому большую роль будет играть общая себестоимость производства. Соответственно, в сентябре-октябре подорожание яиц и молочной продукции может стать более заметным для потребителя, но это скорее будет постепенное движение цен, чем резкое изменение за короткий период, считает эксперт.

Будет ли дефицит яблок

В прошлом году в Украине из-за низкого урожая яблоки осенью были в 2,5 раза дороже, чем годом ранее. В 2026-м урожайность уже значительно лучше.

"Предложения должно быть достаточно для внутреннего рынка, поэтому предпосылок для повторения прошлогоднего низкого предложения пока нет. Во время массового сбора нового урожая предложение будет высоким, что создаст условия для относительно доступных цен. Далее главный вопрос – хранение", – говорит аналитик.

Часть яблок нужно будет заложить на несколько месяцев, поэтому важным станет не только общий урожай, но и то, сколько качественной продукции удастся сохранить. Ближе к зиме цены могут постепенно повышаться по мере сокращения предложения. Сейчас украинские яблоки в среднем продают по 37-51 грн.

Какой прогноз по ценам на подсолнечное масло

Подсолнечное масло – одна из категорий, где внутреннюю цену в значительной степени определяет ситуация на внешнем рынке. С поступлением нового урожая подсолнечника предложение сырья будет увеличиваться.

"Это создает предпосылки для более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны, поэтому для этого рынка важными остаются мировые цены и возможности экспорта. Более вероятно, что после поступления нового урожая цена будет более стабильной. В то же время возвращение к значительно более низкому уровню цен – маловероятно", – отмечает Гопка.

Сейчас 1 литр подсолнечного масла в среднем продают по 99 грн.

Какие продукты больше всего зависят от импорта и курса доллара

Наиболее чувствительными к курсу остаются товары, которые Украина практически не производит или производит в недостаточных объемах.

"Это прежде всего кофе, какао, бананы и другие тропические фрукты, часть морепродуктов, отдельные специи и другое импортное сырье. Здесь влияние курса достаточно прямое: импортер покупает продукцию за валюту, поэтому изменение курса постепенно отражается на гривневой цене", – объясняет Гопка.

По словам аналитика, в то же время из-за курса и мировых цен дорожают и отдельные ресурсы для украинских производителей – техника, топливо, удобрения, средства защиты растений, оборудование и упаковка.

"Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов. Например, цены на говядину или свинину значительно больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства, чем непосредственно от импорта", – добавляет Гопка.

Как ажиотаж влияет на стоимость продуктов

Из-за российских обстрелов логистических складов в Киеве периодически возникают перебои с поставками отдельных продуктов. Это может вызывать временный ажиотаж в магазинах и повышать спрос на определенные товары.

"Если потребители одновременно начинают покупать значительно больше определенного товара, торговля не всегда может так же быстро увеличить его поставки. Особенно это заметно, когда возникают перебои с поставками. Но делать вывод о дефиците на уровне страны только по ситуации в отдельных магазинах нельзя. Для оценки рынка важнее смотреть на объемы производства, запасы и возможности поставок", – говорит Гопка.

Поэтому ажиотаж может временно подтолкнуть цену, но сам по себе не формирует долгосрочного тренда. Если товара на рынке достаточно, после нормализации поставок этот эффект постепенно исчезает, считает эксперт.