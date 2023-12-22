Шла "охота". Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО - ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени", - сказал секретарь СНБО

Он отметил, что именно эти самолеты мешали и делали опасность для украинских воинов.

"Я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", - добавил Данилов.

Ликвидация российских Су-34

Сегодня, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень.

Детали операции Олещук не раскрыл, как в точной локации. Но он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 декабря украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 324 самолета и 324 вертолета врага.

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