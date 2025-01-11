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Шли на прорыв двумя попытками. РФ потеряла колонну техники в Харьковской области

Фото: Россия потеряла колонну техники в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На днях российские войска потеряли колонну техники в Харьковской области. Она состояла из 20 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"8 и 9 января оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв, но потеряли 20 единиц своей техники", - говорится в сообщении.

По данным военных, с ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК, поэтому БМП и танки сошли с дороги и начали подрываться на минах.

"Недобитки атаковали с FPV-дронов. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артой. Кто выжил - начал отступать", - добавили в бригаде.

Вторая попытка штурма

Потеряв десятки техники, оккупанты снова повторили попытку штурма - бронегруппой сразу с четырех направлений.

После поражений украинскими бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами.

 

Ситуация в Харьковской области

За сутки, 10 января, россияне устроили 213 атак на фронте в Украине. Треть из них - на Покровском направлении.

Что касается Харьковской области, то на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

А на Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

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