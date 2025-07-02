YouTube заблокировал на территории Украины канал нардепа-беглеца Дмитрука

Дело Дмитрука

В августе прошлого года стало известно, что Дмитрук сбежал в Молдову, что позже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В частности, народному депутату было объявлено подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Как объяснял бывший генеральный прокурор Андрей Костин, Украина будет принимать все международно-правовые способы, чтобы вернуть нардепа "домой".

Позже ГБР объявило Дмитрука в международный розыск Дмитрука.

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