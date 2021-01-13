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YouTube тимчасово заблокував канал Трампа

Автор: Андрій Козловський

Відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал президента США Дональда Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.

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Про це йдеться в повідомленні YouTube в Twitter.

"Ми видалили новий контент, завантажений на каналі Дональда Трампа через порушення нашої політики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як мінімум на сім днів канал буде блокований для завантаження нових відео.

Також відеохостинг видалив нові відео на каналі Трампа і відключив коментарі на невизначений термін через "побоювання з приводу насильства".

Нагадаємо, раніше Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі. У його публікаціях побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Також РБК-Україна писало, що облікові записи Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані на невизначений термін.

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