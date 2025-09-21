RU

YouTube удалил канал президента Венесуэлы Мадуро

Фото: Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 21 сентября, YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной, вероятно, является обострение в отношениях с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как утверждает венесуэльский госканал Telesur, канал на YouTube был удален поздно вечером без каких-либо объяснений.

До того, как аккаунт Мадуро на YouTube стал недоступен, у него было более 200 тысяч подписчиков. Он использовался для публикации обращений президента Венесуэлы, а также открывков из его еженедельного шоу на венесуэльском государственном телевидении.

На официальном сайте YouTube в правилах сказано, что платформа удаляет аккаунты, которые допускают "неоднократные нарушения правил сообщества", в том числе публикуют дезинформацию, высказывания, разжигающие ненависть, и контент, который "мешает демократическим процессам".

Компания Google, который является материнской компанией YouTube, пока не ответила на вопросы о предполагаемом удалении канала президента Венесуэлы. Однако AP отмечает, что это произошло на фоне растущей напряженности между странами.

Ухудшение отношений между США и Венесуэлой

Напомним, что отношения между США и Венесуэлой всегда были плохими, однако напряженность возросла после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

В частности, он обвинил Венесуэлу, что она прилетает недостаточно усилий для противодецствую незаконному обороту наркотиков. Параллельно глава Белого дома подписал директору, которая позволяет проводить прямые военные операции против латиноамериканских наркокортелей (если в США их признали иностранными террористическими организациями).

Причем по данным Белого дома, американская флотилия уже уничтожили три катера, предположительно перевозивших наркотики, в результате чего на этих суднах погибло уже более десятка человек.

Кроме того, в 2024 года Мадуро широко обвиняли в фальсификации результатов президентских выборов. Согласно протоколам, собранным сотнями активистов венесуэльской оппозиции, Мадуро с разгромным счетом проиграл.

Подробнее о том, почему водник конфликт и как в дальнейшем может развиваться ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

