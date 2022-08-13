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YouTube готує до запуску інтернет-магазин: що мають намір продавати

Фото: YouTube має намір восени запустити інтернет-магазин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

YouTube готується до запуску платформи з купівлі платних підписок на потокове відео. У компанії свій новий вид бізнесу називають інтернет-магазином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

YouTube відновив переговори з розважальними компаніями про участь у платформі, яку всередині компанії називають "магазином каналів". Платформа знаходиться в розробці не менше 18 місяців і може бути запущена вже цієї осені.

Оскільки більше споживачів відмовляються від кабельного або супутникового телебачення та переходять на потокові послуги на основі підписки, запланований запуск дозволить YouTube приєднатися до таких компаній, як Roku та Apple, щоб розповсюджувати вміст за підпискою. В YouTube мають намір завоювати частку вже переповненого ринку потокового мовлення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Facebook і Instagram здатні відстежувати дії користувача на сторінках через вбудований код в браузері додатків.

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